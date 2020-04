Coronavirus, Radiografia digitale a Crema

CREMA (19 aprile 2020) - L’associazione «Uniti per la provincia di Cremona» dona un Portatile per radiografia digitale motorizzato all’ospedale di Crema. In particolare si tratta del modello GM85 di Samsung. Tale apparecchiatura valore economico è di 80 mila euro — — il cui è indispensabile per eseguire le radiografie digitali dei pazienti contagiati da Covid 19 direttamente al letto, visualizzando immediatamente a schermo la radiografia ai polmoni per meglio seguire l’andamento delle polmoniti. In questo momento infatti Asst dispone di portatili obsoleti analogici che eseguono la radiografia su cassetta, che — dopo aver effettuato l’esame clinico — va portata in radiologia per essere letta. Solo in quel momento si riesce a capire se l'immagine sia significativa o meno, ovvero utile all’esame che si sta effettuando, con grave perdita di tempo e di energie degli operatori cioè dei medici e dei tecnici di radiologia. Con la nuova apparecchiatura il risultato è subito disponibile in reparto e inoltre viene archiviato in tempo reale nel sistema informatico. Tale apparecchiatura è stata recentemente installata anche alla Asst di Cremona.

