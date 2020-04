Padre Walter Maccalli: «Ho visto quel video mio fratello sta bene»

MADIGNANO (19 aprile 2020) - «Una sorpresa grande e una forte emozione, dopo 18 mesi di silenzio. Padre Gigi è vivo, a conferma di quel che abbiamo sempre in cuor nostro saputo e sperato. Ora la speranza di riabbracciarlo al più presto». Sono le prime parole della lettera che padre Walter Maccalli, fratello del missionario madignanese rapito in Niger nel settembre 2018, ha indirizzato all’Ufficio missionario della Diocesi di Crema. Lui stesso, missionario in Liberia, ha scritto alla Chiesa cremasca, per dare testimonianza della sua gioia di scoprire che il fratello è ancora vivo e sta bene, sebbene ancora nelle mani dei rapitori. Padre Walter commenta così le immagini diffuse nei giorni scorsi dal quotidiano cattolico Avvenire, estratte dal video di 24 secondi in cui padre Pierluigi Maccalli conferma le proprie generalità e si mostra alle telecamere accanto a un altro ostaggio, il turista Nicola Chiacchio. Continua padre Walter: «Ho visto quel video e ho percepito in Gigi la sofferenza dettata dalla condizione, ma anche la consapevolezza della possibilità che gli è stata data di certificare a noi la propria presenza». Di dare, insomma, alla famiglia, un’evidenza del suo essere vivo e ancora in salute, sebbene provato dai tanti mesi di prigionia.

