Coronavirus, Benefattori Cremaschi, morti 74 ospiti su 200

CREMA (18 aprile 2020) - Su 200 ospiti della residenza sanitaria assistenziale Camillo Lucchi di via Zurla, da inizio gennaio al 10 aprile, i decessi sono stati 78: da fine febbraio, quindi dall’inizio dell’epidemia di Covid 19, il totale dei morti è di 74. «Dopo giornate in cui su diversi organi di stampa, anche a livello nazionale, sono circolate cifre non veritiere — ha spiegato ieri il presidente della Fondazione Benefattori Cremaschi Bianca Baruelli — facciamo chiarezza: al momento, tra i decessi che si sono verificati alle Lucchi sono 18 quelli che avevano il Coronavirus. Solo dal 14 marzo riusciamo infatti a sottoporre a tamponi gli anziani e il personale. Prima di quella data Ats e Asst non li rendevano disponibili perché li potevi fare solo su chi aveva sintomi evidenti».

In via Zurla l’organico tra medici, infermieri operatori socio sanitari è di quasi 180 persone. Nell’altra struttura della Fondazione Benefattori Cremaschi, il Kennedy, istituto dedicato alle cure intermedie, alla riabilitazione e all’Hospice per malati terminali (dotato di 14 posti letto) i pazienti risultati positivi al Covid 19 sono sette. «Li abbiamo già trasferiti nel reparto del San Gabriele — prosegue Baruelli — l’ala separata rispetto al resto della struttura, che abbiamo organizzato per ospitare i malati di Coronavirus, che vengono dimessi dagli ospedali». Il reparto, gestito da personale medico e infermieristico dedicato, era stato attivato una decina di giorni fa. A ieri contava 25 pazienti dimessi dagli ospedali lombardi, ma non ancora negativizzati. Devono dunque ancora osservare un periodo di convalescenza, in cui effettuare i tamponi che attestino la loro non positività al virus. La onlus guidata da Baruelli riceve 150 euro al giorno dalla Regione per il loro mantenimento.

