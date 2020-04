Coronavirus, dalla Libera Agricoltori 11.400 litri di latte ai Comuni cremaschi

CREMA (17 aprile 2020) - La Libera Agricoltori ha donato 11.400 litri di latte ai Comuni cremaschi e stamattina al magazzino della Caritas, con l'Esercito, in particolare i componenti dell'Ordine di Malta, si è avviata la consegna, ripartita nel territorio.

Nel frattempo, per la città di Crema, con i volontari della Bike and Run, che si sono resi disponibili insieme alla Protezione Civile, è stata caricata anche una consegna straordinaria a circa 200 famiglie, individuate dall'Assessorato al Welfare, di un primo migliaio di litri di latte, oltre che di altri prodotti donati da altre due realtà del territorio, Alinor SpA e Al Caseificio di Roger Massari.

