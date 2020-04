Gemellaggio col Comune di Gromo per i 90 anni di Rosa

GRADELLA (18 aprile 2020) - Un gemellaggio tra due comunità, per festeggiare una neo 90enne, la cui storia si è divisa tra il paese e Gromo, il centro bergamasco della valle Seriana. Un’iniziativa che racconta anche del legame tra le due realtà, che condividono l’appartenenza al club dei borghi più belli d’Italia, e la comune attenzione agli anziani. Giovedì a Gromo, è stato festeggiato il compleanno di Rosa Bressani, pandinese di origine, ma da decenni ormai bergamasca d’adozione: 90 primavere, che il sindaco Sara Riva e i suoi collaboratori hanno voluto celebrare nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale per l’emergenza Covid-19: Rosa si è affacciata alla finestra e Riva, dalla strada, con l’ausilio di un microfono collegato a un amplificatore e una cassa, le ha letto il messaggio di auguri. Poi la classica canzone «Happy birthday». Infine, l’abbraccio virtuale e il mazzo di fiori, recapitato alla neo novantenne. Un’iniziativa, quella di festeggiare i propri decani, che il Comune di Gromo porta avanti da qualche tempo. La particolarità di questo compleanno è stata però quella di coinvolgere anche la terra d’origine della signora Rosa. Riva ha contattato il sindaco Piergiacomo Bonaventi. Insieme hanno concordato di organizzare un’ulteriore sorpresa per l’anziana ex pandinese. Dall’ufficio anagrafe di via Castello è stata spedita a Gromo una copia dell’atto di nascita, poi consegnata alla signora.

