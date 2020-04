Disabilità, «Si sono dimenticati di noi»

CREMA (18 aprile 2020) - «L’ultima riunione dell’Osservatorio per l’abbattimento delle barriere architettoniche risale a novembre. Ci eravamo lasciati con l’intenzione di un incontro con le associazioni dei commercianti, per discutere dell’esigenza di posizionare delle pedane agli ingressi dei negozi, così da consentire alle persone con disabilità di entrare. L’incontro non è stato fatto, la commissione mai più convocata, nemmeno online. Non intendo passare per insensibile, in un momento come questo, a chiedere attenzione verso i disabili, ma non vorrei neppure che fossimo dimenticati». Cristina Piacentini, portavoce del comitato Crema Zero Barriere, solleva il problema del Piano per l’abbattimento che non riesce a vedere la luce. Rassicurazioni dall’assessore comunale ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi: «Sistemeremo la piazzetta del museo e realizzeremo scivoli per i marciapiedi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO