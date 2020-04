Coronavirus, il filmato inviato al sindaco Bonaldi dagli operatori sanitari dell'ospedale di Crema

Questo è il video ricevuto dagli operatori sanitari dell'ospedale Maggiore di Crema e pubblicato sulla sua pagina Facebook dal sindaco di Crema Stefania Bonaldi.

"Le invio un video del reparto Medicina Generale di Crema. Apprezziamo molto le iniziative che sta prendendo a partire dall'ospedale da campo alle donazioni che i suoi volontari ci danno." Risponde Bonaldi: "No, ma veramente siamo noi, cremaschi e cremasche, che apprezziamo il lavoro di tutti voi, operatori sanitari e di assistenza del nostro Ospedale! Domani saranno esattamente 8 settimane dal momento in cui è scattata l'emergenza sul nostro Territorio e voi siete sempre stati e state al vostro posto, non vi siete tirati indietro di un millimetro. Con rigore, passione, responsabilità, competenza, devozione e una tenacia sovrumane. Ed il sacrificio vostro e di tutte le vostre famiglie. Non ci sono parole adeguate per esprimere la gratitudine, la riconoscenza, l'orgoglio di questo piccolo, enorme miracolo che ci riempie ancora di emozione e commozione. Il GRAZIE, immenso, è per voi".