San Bernardino, quartiere da rilanciare

CREMA (17 aprile 2020) - San Bernardino, quartiere dimenticato da rilanciare per toglierlo dall’isolamento – conseguenza anche dell’infinita vicenda del ponte di via Cadorna, ancora a senso unico – e valorizzarlo. Una serie di proposte sono state inoltrate al Comune dal Movimento Cinque Stelle. «Un’iniziativa – spiega il consigliere comunale Manuel Draghetti – nell’ambito della nostra campagna «Le sentinelle dei Quartieri». Dopo i quartieri Le Villette, i Mosi e Santa Maria, abbiamo preso in considerazione la popolosa ed importante area di San Bernardino, che presenta non pochi problemi». Draghetti critica il Comune per non valorizzarne le potenzialità: «Troppo spesso l’amministrazione si è dimenticata questo quartiere che si mantiene viva grazie alle attività legate alla parrocchia: la presenza dell’ente locale, invece, non è affatto percepita dai residenti». Le segnalazioni elencate verranno presto raccolte in una specifica interrogazione.

