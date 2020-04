Coronavirus, a Ripalta Nuova è nato Luca

RIPALTA NUOVA (16 aprile 2020) - La vita è gioia e amore diceva Madre Teresa. Gioia e amore sono stati protagonisti del lieto evento di oggi quando alle 9 e 02, a Ripalta Nuova, una donna di 37 anni ha partorito in casa il secondo figlio cui è stato dato il nome Luca. A supportarla l'equipaggio sanitario formato da medico, infermiere e autista. Mamma e bimbo stanno bene. Sono stati trasportati in ospedale a Crema in codice giallo. Sono intervenuti MSA2 Crema e MSB Verde Crema.

