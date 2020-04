Coronavirus, Sangalli: 'I respiratori li faccio in 3D'

CREMA (16 aprile 2020) - L’emergenza sanitaria per il Covid-19 e la necessità di respiratori d’emergenza, per i pazienti in grave difficoltà ma in attesa di entrare nella terapia intensiva di molti ospedali. La competenza e gli strumenti di ingegneri, designer e stampatori 3D, prontamente al servizio. In tanti hanno risposto all’appello lanciato dall’Ordine lombardo degli Ingegneri e dalla realtà bresciana Isinnova, che chiedevano la produzione di valvole destinate ai respiratori d’emergenza. Anche da Crema: il 31enne product designer Andrea Sangalli si è subito messo al lavoro, con la stampante 3D con cui, da casa, realizza modelli e oggetti di design. Il giovane, diplomato allo IED (Istituto Europeo di Design) di Milano nel 2014, leggendo i giornali e ascoltando i tg, non è rimasto indifferenti agli appelli, a quel «letteralmente stanno morendo, la situazione è drammatica». E si è reso disponibile a realizzare da casa le valvole per i respiratori, poi destinati ai pazienti da curare poi negli ospedali in prima linea. Si tratta di valvole di raccordo che consentono a semplici maschere da snorkelling (immersione) Easybreath di funzionare da respiratore di emergenza per chi arriva in ospedali saturi, in attesa di poter accedere a un respiratore polmonare ufficialmente utilizzato in ambito sanitario.

