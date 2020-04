Auto in fiamme, nessun ferito

CASALETTO CEREDANO (15 aprile 2020) - Auto in fiamme stamane alle 7 in via Lago Gerundo. Un minuto dopo aver messo in moto, il proprietario si è accorto che dal cofano della Fiat Grande Punto usciva del fumo. Era ancora sotto casa: è sceso dall'abitacolo e ha chiamato i vigili del fuoco. L'auto ha preso fuoco nella parte anteriore. Non sono stati intaccati altri veicoli in sosta.

