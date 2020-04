Cremosano è sotto shock, il Covid ha ucciso 4 fratelli

CREMOSANO (15 aprile 2020) - Una famiglia distrutta dal Coronavirus. Nel giro di tre settimane il Covid-19 si è infatti portato via quattro dei cinque fratelli Bigaroli ancora in vita.

Si tratta di Giovanni Battista, classe 1940, dei gemelli Battista e Alberto, classe 1945, e di Natale, classe 1942, i primi tre residenti a Cremosano, Natale a Crema. Ora rimane solo Agnese, la più anziana della famiglia, che vive a Trescore Cremasco, mentre molti anni fa era morta, piuttosto giovane, un’altra loro sorella. Quattro lutti in serie che hanno lasciato sgomento un paese, peraltro già colpito in precedenza dal Coronavirus quanto a decessi. Tutti a Cremosano conoscevano i fratelli Bigaroli, nativi del posto; quattro lavoratori instancabili che si stavano godendo una meritata pensione: Giovanni Battista aveva lavorato alla Ferriera di Crema, Alberto e Battista erano stati dipendenti della Folonari, la ditta di Trescore che poi si era trasferita nel Cremonese, mentre Natale era stato modellista meccanico in diverse ditte fra Milano ed il circondario.

Uomini per bene che non negavano mai un saluto. «Una tragedia – commenta il sindaco di Cremosano Raffaele Perrino - fra le peggiori da quando è scoppiata l’epidemia, che ci lascia sgomenti.

