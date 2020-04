Ginocchio martoriato dalla motozappa, grave un 30enne

BAGNOLO CREMASCO (13 aprile 2020) - Il ginocchio martoriato da una motozappa tanto che si è reso necessario il trasferimento d’urgenza del ferito, un 30enne cremasco, all’ospedale Niguarda. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, poche ore prima si era recato con la fidanzata in un capannone della zona industriale di via Milano. Una struttura di proprietà della famiglia, ma data in affitto, oggi chiusa anche per la concomitante giornata festiva. Voleva portare da mangiare alla piccola colonia di gatti che vive nel giardino: è stato qui che ha trovato una motozappa, utilizzata per lavori nell’area verde, ed ha deciso di accenderla. A quanto pare, però, non aveva dimestichezza con l’utilizzo dell’attrezzo agricolo. Qualcosa deve essere andato storto e il 30enne ha perso il controllo del macchinario che gli ha distrutto un ginocchio.

