Pranzo a scuola: aumenti certi, ma rinviati

PANDINO (14 aprile 2020) - Un appalto da un milione di euro di spesa in tre anni per rinnovare il servizio mensa scolastica. Non subito, però, ma dall’annata 2021-2022. La documentazione della gara è pronta: sulla carta è indicato un aumento di 55 centesimi di euro a pasto. Il costo unitario della fornitura, inserito nel capitolato, è infatti pari a 4,96 euro al giorno contro i 4,41 che i genitori hanno pagato sino ad oggi. L’incremento a carico delle famiglie che hanno figli che frequentano materne, elementari e medie potrebbe essere inferiore: le imprese che parteciperanno alla gara potranno applicare uno sconto. In più, il Comune vuole destinare fondi ad un ulteriore abbattimento della spesa per i genitori. Nel frattempo, però, complice lo stop dell’attività scolastica (ormai alunni e studenti sono a casa da 50 giorni) dovuto all’emergenza Covid-19, si va verso una proroga di un anno del contratto in essere.

