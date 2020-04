Banda in lutto, addio al trombettista 83enne Valota

PANDINO (14 aprile 2020) - Lutto nella banda. Il giorno di Pasqua, alla casa di riposo Zucchi Falcina di Soresina, dov’era ospite da alcuni mesi, è morto Luigi Valota, 83enne ex muratore, per decenni suonatore nella formazione pandinese. Valota non era sposato, da diversi mesi i suoi problemi di salute non gli permettevano di badare a se stesso. I familiari avevano così predisposto il ricovero nella struttura sanitaria assistenziale soresinese. Per il corpo bandistico si tratta della seconda perdita nel giro di poche settimane, dopo quella dell’ex consigliere Piero Tonelli, morto il 20 marzo a causa de Coronavirus.

