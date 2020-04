Coronavirus, Trescore: pane per i cittadini bisognosi

TRESCORE CREMASCO (12 aprile 2020) - La solidarietà non conosce pause, nemmeno a Pasqua. A partire dalle 16, sul sagrato della chiesa parrocchiale di Sant'Agata, il Comune ha iniziato la distribuzione gratuita di pane a quei cittadini che ne hanno bisogno oppure che in questi giorni non sono riuscito a reperirlo. A metterlo a disposizione - ben 5 sacchi - è stato il locale panificio "Il regno del pane" di Michele Iannelli, in accordo con il sindaco Angelo Barbati. "Nei giorni scorsi - spiega il primo cittadino - Michele mi aveva parlato della sua idea di donare il pane invenduto che abbiamo accolto con piacere, coinvolgendo il nostro parroco, don Francesco Gipponi. Abbiamo fatto girare l'informazione, pubblicandola sulla pagina Facebook del Comune e dando appuntamento per oggi pomeriggio alle 16 davanti alla chiesa. Per chi non può uscire di casa è possibile contattare sia me che don Francesco per programmare una consegna a domicilio. Ringrazio Michele Iannelli per la generosità e la parrocchia per la continua collaborazione con l'amministrazione comunale".