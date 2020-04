Coronavirus, Pandino: 28 morti, mistero sulle cause

PANDINO (12 aprile 2020) - Per i primi venti decessi non c’era stata possibilità di verificare se fossero stati causati da Coronavirus: i tamponi messi a disposizione dall’Ats Val Padana in casa di riposo erano arrivati solo il 30 marzo. Da meno di due settimane, dunque, la struttura di via Vignola della Fondazione Ospedale dei poveri, sottopone all’esame gli anziani sintomatici e anche coloro che non presentano alcun segnale di aver contratto il Coronavirus. Risultato? Su una quarantina di esami effettuati, compresi quelli sugli altri otto deceduti (di cui due in settimana e l’ultimo ieri mattina) si sono registrate solo quattro positività al Covid 19. Non è finita, si tratta di ospiti asintomatici. Un responso che lascia interdetti anche i medici. «Siamo di fronte a esiti che ci lasciano quantomeno perplessi – commenta il presidente Massimo Papetti –: sono una quarantina i tamponi effettuati e questi sono gli ultimi risultati a nostra disposizione. Anziani che presentano la sintomatologia tipica del malato di Covid 19, dalla tosse secca alla febbre, sono risultati negativi. Al contrario, quattro ospiti, completamente asintomatici, hanno contratto il virus».

