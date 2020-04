Coronavirus, a Pandino iniziata la distribuzione delle mascherine

PANDINO (9 aprile 2020) - Distribuzione mascherine casa per casa con i volontari dell'Associazione nazionale carabinieri. Cominciata stamane da Gradella, proseguirà a Nosadello per poi passare in paese. Disponibili circa 2.500 mascherine della Regione a cui il Comune ha aggiunto altre centinaia di pezzi frutto di donazioni per coprire il fabbisogno di tutte le famiglie pandinesi.

