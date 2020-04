In auto con il rifornimento di cocaina, arrestati

PIANENGO (8 aprile 2020) - Stavano rientrando nel Lodigiano per spacciare cocaina dopo essersi riforniti nel Bergamasco. Tre marocchini G.L., G.Y. e A.H. di 35, 24 e 25 anni sono stati fermati dai carabinieri a Pianengo e arrestati.

I militari, impegnati nei controlli previsti anche per far rispettare le norme anti Covid-19, hanno incrociato l'auto con a bordo i tre stranieri e sono stati, in particolare, insospettiti dal 25enne seduto sul sedile posteriore. Il giovane, infatti, era già stato arrestato in passato per reati riguardanti lo spaccio di stupefacenti. Sia la sua presenza che il comportamento nervoso degli altri hanno indotto i carabinieri i militari ad effettuare una perquisizione che ha permesso di trovare 246 grammi di cocaina.

Nel corso dell’udienza di convalida svolta in videoconferenza dalla compagnia di Crema, il giudice del tribunale di Cremona ha convalidato per tutti i soggetti l’arresto eseguito, ha disposto il rinvio del procedimento al 21 aprile ed ha collocato, in attesa dello stesso, G.L. in libertà, G.Y agli arresti domiciliari e A.H. alla misura della custodia cautelare in carcere.

