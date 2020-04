Coronavirus, Crema: il cuore di Beppe Severgnini, uova di Pasqua e ovetti per i bimbi

CREMA (8 aprile 2020) - Grazie a una donazione del giornalista e scrittore cremasco Beppe Severgnini, 1.300 uova di pasqua e 600 confezioni di ovetti sono stati acquistati dal Comune all'azienda Sorini di Castelleone e consegnati poi alla Caritas: verranno destinati ai bambini cremaschi indicati dall'assessorato al Welfare. Una dotazione che integra a quella dei pacchi alimentari, che conterranno quindi un dono per Pasqua per tutti i figli di genitori che vivono in una condizione di difficoltà economica

La partnership Comune-Caritas Crema sulla solidarietà alimentare per l’emergenza Covid19, si basa sull'erogazione di buoni spesa, di pasti caldi e di pacchi alimentari. E' aperta anche alle donazioni dei privati: tutti possono infatti contribuire con un bonifico al conto corrente comunale dedicato (IT 74 Q 05034 56841000000638937) con la causale 'Donazione per solidarietà alimentare'.

