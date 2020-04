Abbandona rifiuti davanti alla discarica: filmato, verrà sanzionato

OFFANENGO (8 aprile 2020) - Verrà sanzionato, l'uomo filmato nei giorni scorsi dalla telecamera di videosorveglianza della piattaforma ecologica, mentre lascia tre sacchi di immondizia (tra l'altro quelli neri, dunque nemmeno conformi) davanti al cancello chiuso della piazzola. Un abbandono di rifiuti a tutti gli effetti: "L'ultima volta, per un episodio analogo, la sanzione era stata di 400 euro - commenta il vicesindaco Daniel Bressan -: valuteranno i vigili l'entità della multa". La piattaforma è chiusa da alcuni giorni, per le limitazioni dovute al Coronavirus. Troppi accessi nei giorni scorsi: "Addirittura sino a cento in un paio d'ore" conclude Bressan.