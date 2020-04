Coronavirus, Crema: 350 richieste per i buoni spesa

CREMA (8 aprile 2020) - Buoni spesa: sono oltre 350 le richieste di aiuto presentate in Comune, per poter mettere qualcosa in tavola. "I Servizi sociali stanno valutando ogni singola domanda e, dove ci siano i requisiti, inoltrano la stessa alla Caritas che erogherà materialmente i buoni" fa sapere il sindaco Stefania Bonaldi. I contributi verranno tarati in base al numero di componenti del nucleo familiare, saranno spendibili sia nella grande distribuzione sia nei negozi di vicinato che hanno aderito al progetto. I buoni sono da 10 euro (non riconvertibili in denaro). Per presentare la domanda bisogna scaricarla dal sito internet del Comune e procedere con l'autocertificazione. Per un aiuto nella compilazione informazioni basta chiamare lo 0373-200533.

