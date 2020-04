Coronavirus, Pandino: distribuite le mascherine nelle frazioni di Gradella e Nosadello

PANDINO (8 aprile 2020) - Da stamattina nelle frazioni di Gradella e Nosadello i carabinieri in congedo distribuiscono mascherine casa per casa. In dotazione al Comune 2.400 pezzi (fornitura della Regione): "Altre ne arriveranno - ha spiegato l'assessore alla Cultura Sarà Sgrò -: nei prossimi giorni la distribuzione proseguirà a Pandino".