Coronavirus a Crema: «Meno ricoveri, respiriamo»

CREMA (8 aprile 2020) - Respira l’ospedale Maggiore. Nell’ultima settimana i ricoverati sono calati di 50 unità, passando dai poco più di trecento di fine marzo a quota 252 positivi al Covid 19. Ancora meglio vanno le cose per coloro che necessitano di ventilazione: erano 112, sono 54. Resta però alto il numero dei pazienti in terapia intensiva. Non c’è un letto libero: «Sono 16, come è sempre stato nell’ultimo mese» conferma il direttore generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale Germano Pellegata. La situazione è dunque in deciso miglioramento. Anche il pronto soccorso non è più oberato di lavoro come nelle prime cinque settimane della pandemia. Grazie all’ospedale da campo, dove opera la Brigata di medici e infermieri cubani, il padiglione d’emergenza è stato liberato dai ricoverati. Sino a fine marzo c’erano tra i venti e i trenta letti nei corridoi. La situazione è più gestibile, seppur ancora di super lavoro per medici, infermieri e personale ausiliario. Nei prossimi giorni, l’ospedale comincerà un lento ritorno alla situazione ante pandemia.

