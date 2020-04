Coronavirus, ripresa a Crema la distribuzione di mascherine

CREMA (7 aprile 2020) - Ripresa dopo meno di 24 ore dall'interruzione per esaurimento scorte, la distribuzione di mascherine casa per casa in città. "Grazie alla dotazione pervenuta stamattina dalla Regione - ha spiegato il sindaco Stefania Bonaldi - per il tramite della colonna mobile della Protezione civile provinciale, che per Crema ha consegnato circa 8 mila pezzi, è ripresa nel pomeriggio di oggi la distribuzione di mascherine chirurgiche nelle zone cittadine in cui non era ancora avvenuta". Centro storico, zona del Pergoletto, Campo di Marte e area dell'ospedale. Nel contempo verranno portati i dispositivi a chi, pur abitando nei quartieri già coperti dal servizio, non le aveva ricevute.

