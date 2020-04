Crema, auto ecologiche alla stazione

CREMA (8 aprile 2020) - Non solo biciclette a pedalata assistita, 25 in totale, da poter utilizzare per raggiungere i sette punti di deposito sparsi per la città (ospedale Maggiore e Ombriano quelli periferici) e il cui utilizzo sarà gratuito per la prima mezz’ora: «Di fatto, il tempo necessario per raggiungere anche l’angolo più lontano dove poterle consegnare». Un’iniziativa che, chiaramente, vedrà la luce non appena superata l’emergenza sanitaria. L’amministrazione comunale, parallelamente al progetto che vede la stazione ferroviaria come punto centrale ed è stato battezzato Crema 2020, sta infatti per concretizzare pure l’obiettivo delle vetture elettriche, «o comunque ecologiche vista l’evoluzione del mercato», a noleggio. Al palazzo municipale lavorano al bando e «compatibilmente con la situazione Covid», contano di giungere all’assegnazione entro la fine dell’estate, così che il servizio possa essere attivato già nell’autunno-inverno. A confermarlo è l’assessore alla Viabilità e Opere pubbliche, Fabio Bergamaschi, che ha seguito passo passo l’operazione del nuovo terminal dei bus ricavato nell’ex scalo merci della ferrovia e ormai giunto alle battute finali.

Per completare quello che gli amministratori pubblici cremaschi definiscono l’hub di interscambio ferro-gomma, verrà quindi dapprima avviato il noleggio delle biciclette, per il cui impiego sarà comunque necessaria una tessera che ne sblocchi la chiusura e il cui costo «fungerà da iscrizione». Ma considerato che chi giunge in città in treno può avere la necessità di spostarsi in altri centri, limitrofi ma non solo, ecco l’idea di mettere a disposizione automobili ecologiche.

