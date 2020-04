Coronavirus, Pandino: il tragico primato di anziani morti

PANDINO (7 aprile 2020) - In provincia, il paese ha il triste record di incremento di morti nelle prime settimane del mese di marzo, rispetto ai decessi degli over 65enni dello stesso periodo del 2019. Allora morì un solo anziano, quest'anno ne sono deceduti 27 in più. L'incremento è pari al 96,5%. Colpa del Coronavirus, un'autentica strage, che ha colpito duro anche la casa di riposo di via Vignola. I dati sono quelli dell'Istat relativi a un'indagine dei decessi delle prime tre settimane di marzo. Tra i principali comuni del territorio aumenti superiori al 90% si registrano a Castelleone e Crema.

