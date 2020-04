Coronavirus, dal sindaco di Monte Cremasco mille euro ai bisognosi del paese

MONTE CREMASCO (7 aprile 2020) - "Potrebbero esserci casi di nostri concittadini bisognosi che non rientrano nelle disposizioni governative in merito alla distribuzione di buoni spesa alle famiglie: per queste emergenze ritengo quindi doveroso dare un concreto esempio di solidarietà verso chi soffre o soffrirà a causa del Coronavirus. Come privato cittadino, ho deciso di mettere a disposizione l’ulteriore somma di 1.000 euro". Così ieri il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini ha ufficializzato la sua donazione personale. "Spero così di incentivare una catena di donazioni da effettuare mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT62V0707656910000000150388 con causale donazione per Coronavirus". C'è già una cordata di imprenditori muccesi che ha avviato una raccolta fondi per questo scopo: "Di ciò non solo ringrazio a nome dell’intera comunità - aggiunge il sindaco -: mi impegnerò a sostenere in prima persona con mie sostanze personali questa meritoria iniziativa".

