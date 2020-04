Coronavirus, mille euro per la Croce Bianca di Rivolta d'Adda

AGNADELLO (6 aprile 2020) - Il Comune di Agnadello devolverà 1000 euro alla Croce Bianca di Rivolta d'Adda. Questo è quanto è stato deliberato dalla Giunta Comunale "per aiutare gli eroi che sono in prima linea a contrastare questo maledetto virus" come dichiara il Vicesindaco Cesare Parisciani. E prosegue: "Certo è una piccola somma che però potrà aiutare la sezione della Croce Bianca di Rivolta d'Adda a far fronte all'acquisto del materiale sanitario di cui necessita per poter proseguire al massimo dell'efficienza la lotta al Covid-19. Abbiamo scelto la sezione di Rivolta d'Adda perché opera sul nostro territorio e risponde alle urgenze della nostra cittadinanza ed è quindi prioritario che possano disporre di tutto quello di cui necessitano, per svolgere al meglio e in totale sicurezza un servizio così indispensabile”.

