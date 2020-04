Coronavirus: pazienti dimessi verso struttura privata Crema

CREMA (6 aprile 2020) - Una ventina di pazienti positivi al coronavirus, dimessi da vari ospedali lombardi dopo la fase acuta, verranno ricoverati per la riabilitazione a partire da mercoledì al Kennedy di Crema, struttura privata socio-sanitaria per le cure intermedie, della Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus. Sono state superate le resistenze del Comune di Crema, legate ai contagi e decessi registrati nelle scorse settimane nelle strutture della Fondazione, inclusa la Rsa Lucchi. «Dall’8 marzo, in base alle nuove disposizioni, siamo tenuti a metterci a disposizione della Regione. Abbiamo destinato ai pazienti Covid una palazzina di 4 piani, isolata e indipendente, con personale dedicato - spiega all’ANSA la presidente della Fbc, Bianca Baruelli -. È allestito un primo nucleo di venti posti, ma la capacità è in aumento. La nostra è una sfida coraggiosa. Seppur sotto controllo, affrontiamo un rischio di cura, e ci impegnerà dei mesi, gli anziani avranno bisogno di lungo tempo per la riabilitazione». Un ricovero post operatorio di riabilitazione vale circa 250 euro al giorno. «Non potremmo certo lavorare gratis per il sistema sanitario, però ancora la Regione non ci ha detto la tariffa riconosciuta per la cura di questi pazienti un pò più complessi», spiega la presidente di Fbc, che intanto ha ottenuto donazioni private per «circa 200 mila euro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO