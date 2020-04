MADIGNANO (6 aprile 2020) - Padre Gigi Maccalli è vivo. Il gruppo di jihadisti che lo ha rapito ha contattato direttamente il quotidiano Avvenire, con un video di pochi secondi del quale è stato diffuso a testimonianza della fondatezza della notizia, questo fotogramma. Pochi secondi in cui padre Gigi Maccalli, missionario cremasco rapito in Niger il 17 settembre 2018 conferma la propria identità e provenienza. Con padre Maccalli compare Nicola Chiacchio, di cui si sanno poche cose: è stato rapito alcuni anni fa, probabilmente in Mali, mentre viaggiava nella regione come turista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO