Coronavirus, Casaletto Ceredano: cordoglio per Fasoli, storico vigile urbano

CASALETTO CEREDANO (6 aprile 2020) - E’ stato il primo vigile urbano (allora si chiamavano così) del paese e per questo era molto conosciuto. Luigi Fasoli si è spento nella tarda serata di sabato in un letto dell’ospedale Maggiore di Crema, dove era stato ricoverato il 16 marzo dopo aver contratto l’infezione da Coronavirus. Negli ultimi giorni sono sopraggiunte complicazioni, dovute anche a patologie pregresse, che non gli hanno dato scampo. Fasoli aveva 70 anni.

