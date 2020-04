Colpo di fulmine, Sofia: 'Cerco il ragazzo con questa felpa'

CASALETTO VAPRIO (6 aprile 2020) - Il 25 maggio saranno passati due anni, ma Sofia Cicirelli non ha dimenticato quel ragazzo biondo, vestito con lo stile degli skater, alto circa un metro e 80 centimetri: 25 anni o giù di lì, l’accento cremasco e indosso una felpa bianca della Timberland. Si era fatto avanti, voleva aiutare un’amica di Sofia a uscire dall’abitacolo dell’auto, distrutta a causa di un incidente stradale: un frontale avvenuto nella notte di venerdì 25 maggio 2018 sulla provinciale Melotta, nel tratto tra la rotatoria per Pianengo e Campagnola Cremasca.

La giovane di Casaletto non vuole più nascondersi: «Lo ammetto, è stato un colpo di fulmine» ha spiegato ieri. Alcuni giorni fa aveva lanciato un appello via social, per ora non ha ricevuto risposte. Vorrebbe ritrovare il ragazzo coraggioso e altruista, che nei momenti concitati post incidente si era levato la felpa per avere più libertà d’azione e poter aprire la portiera bloccata. Proprio il capo d’abbigliamento è l’unico indizio rimasto a Sofia. Non per nulla sul suo profilo Facebook si è fatta fotografare con in mano la felpa.

Perché hai aspettato due anni prima di uscire allo scoperto? «Da allora non l’ho più cercato, ho avuto un’altra relazione: insomma, non stavo sempre a pensare a quell’incontro casuale. Inizialmente, volevo anche essere certa che la mia amica si riprendesse del tutto, come fortunatamente è avvenuto. Adesso mi sono decisa».

Adesso lancia il suo appello. «Chi avesse informazioni scriva al giornale – conclude –: mi basterebbe incontrarlo una volta, anche solo per restituirgli la felpa e dirgli grazie». L’indirizzo mail è: crema@cremonaonline.it.