Nella morsa della povertà, ormai si dorme per la strada

CREMA (6 aprile 2020) - Nella città deserta, rimangono per strada solo gli emarginati. Da viale Repubblica, a ridosso del centro storico, a viale Europa, la strada che collega la città con i quartieri dei Sabbioni e Ombriano. Si susseguono le segnalazioni di persone che passano le giornate sulle panchine, a volte ci dormono anche. Foto sono state postate sui social network, ad esempio la pagina Facebook Crema e i suoi problemi. Emblematico il caso di un senzatetto che ha scelto la stazione di servizio di carburanti Tamoil di viale Europa per trascorrere la notte.

Quest’uomo è un 60enne conosciuto sia dai Servizi sociali, sia dai volontari della Caritas, guidati dal direttore Claudio Dagheti. «In molte occasioni abbiamo già tentato di convincerlo ad accettare l’assistenza dei nostri operatori — chiarisce Il vicesindaco e assessore al Welfare Michele Gennuso —: non c’è stato nulla da fare. Alla fine ha sempre voluto tornare sulla strada».

Diverso il discorso per coloro che stazionano in viale Repubblica. Un problema che esiste da sempre, segnalato periodicamente da commercianti e residenti, preoccupati dalla presenza di queste persone, non di rado fuori controllo a causa dell’alcool. In un periodo di pandemia, si aggiunge la preoccupazione dovuta al fatto che non indossano mai le mascherine (da ieri obbligatorie).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO