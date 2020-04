Grave incidente stradale sulla Paullese, 56enne in ospedale

CREMA (5 aprile 2020) - Grave incidente stradale ieri sera alle 22 allo svincolo per Bagnolo e Crema della Paullese raddoppiata. Un 56enne ha perso il controllo dell'auto, finita in testa coda. Il veicolo è andato a sbattere contro le barriere. L'uomo è stato estratto dall'abitacolo dai soccorritori del 118, con l'aiuto dei vigili del fuoco: è stato trasferito in codice rosso al Niguarda di Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO