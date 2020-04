Elisoccorso, lo stadio comunale come base di volo

PANDINO (5 aprile 2020) - Accordo tra Comune e Agenzia regionale emergenza urgenza: l’elicottero del 118, il cui intervento è spesso decisivo per salvare vite, in caso di gravi incidenti stradali o sul lavoro, ma anche di malori, potrà atterrare al centro del campo da calcio. Non solo durante le ore diurne, ma anche con il buio. Decisiva, a questo proposito, la collaborazione della società sportiva Luisiana. «Ci è sembrato importante - ha spiegato il sindaco Piergiacomo Bonaventi - collaborare con l’Areu per favorire quanto più possibile l’assistenza sanitaria primaria a favore dei pandinesi».

