Coronavirus, suore Adoratrici del Santissimo Sacramento in lutto

RIVOLTA (4 aprile 2020) - Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento in lutto per la scomparsa, ieri, di suor Luisa Sala, originaria di Inzago (Milano) e di suor Emanuela Bezza, nativa di Agnadello, rispettivamente di 85 e 87 anni, morte con sintomi riconducibili al Coronavirus. Suor Luisa è stata per tanti anni insegnante alla scuola materna di Rivolta ed attualmente era in casa madre. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte dei rivoltani che stanno arrivando in queste ore alle Adoratrici. Suor Emanuela invece ha trascorso gran parte della sua vita da religiosa nell'istituto delle Adoratrici di Modena, come insegnante di scuola elementare. Tornata in casa madre a Rivolta, si è occupata della segreteria. Attualmente era ospite della casa Santa Maria, la residenza delle suore Adoratrici anziane ed ammalate.

