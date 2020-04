Lettera pasquale del Vescovo di Crema: «Mi permetto di dirvi, non siate solo spettatori»

CREMA (4 aprile 2020) - Nell’imminenza della Settimana santa il vescovo Daniele Gianotti ha indirizzato alla diocesi una ‘lettera pasquale’, intitolata “Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua…”. Il Vescovo si è proposto di offrire a tutti i fedeli una riflessione spirituale, per accompagnare la celebrazione della Pasqua nelle circostanze straordinarie dettate dall’emergenza Covid-19. Alla riflessione si aggiungono alcune indicazioni (con rinvio anche al Sussidio preparato dall’Ufficio liturgico nazionale della CEI) per la celebrazione della Pasqua in famiglia e nelle case.

Questo l’indice della Lettera del vescovo:

1. Fare Pasqua nella nostre case

– Una Pasqua «anomala»

– Non siate solo «spettatori»

– Qualche indicazione pratica

2. Domenica delle Palme della Passione del Signore

3. Invocare il perdono di Dio

4. Il Triduo santo

– Il giovedì santo e la Messa «nella cena del Signore»

– Venerdì santo – Passione del Signore

– Sabato santo

– La Veglia della notte di Pasqua

– Domenica di Pasqua

5. L’abbraccio che ci manca

QUI IL TESTO DELLA LETTERA

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO