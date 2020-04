Coronavirus, cimiteri chiusi: ordinanza del sindaco di Crema

CREMA (4 aprile 2020) - Da stamane sono chiusi tutti i cimiteri della città. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Stefania Bonaldi, con l'obiettivo di evitare assembramenti e dunque il contagio da Coronavirus: "Avevamo tenuto aperti i cimiteri perché non abbiamo mai verificato occasioni di assembramento presso nessun camposanto della città - spiega Bonaldi -: inoltre privare i familiari anche del culto dei defunti, in momenti dolorosi come questi, in cui molti decessi si sono consumati in condizioni di solitudine e lontananza, ci pareva poco umano". Al solito, troppa gente se ne approfittava, scambiando i luoghi sacri per parchi dove passeggiare. "Prevalgono tuttavia le regole a tutela della salute e della igiene pubblica, imposte dalla circolare del ministero della Salute del primo aprile scorso - conclude il sindaco - i cimiteri vanno chiusi al pubblico, per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori. Dalla mattinata di oggi conseguentemente, in ragione di questa disposizione, tutti i cimiteri cittadini resteranno chiusi, sino a data da destinarsi, vogliamo sperare davvero ancora per poco".

