Coronavirus, Dovera dice addio a Giancarlo Votta

DOVERA (2 aprile 2020) - Lutto nella politica locale per la morte di Giancarlo Votta, 70enne pensionato e storico militante del Pd e volontario alla festa dell'Unità dell'Alto Cremasco. "Anche lui vittima di questo maledetto virus - lo ricorda il consigliere regionale democratico Matteo Piloni -:

ogni anno ci vedevamo alla festa di Pandino. Sempre presente per il servizio ai tavoli.Poi ogni tanto mi chiamava o per lo più mi scriveva via mail, per chiedermi chiarimenti oppure cosa pensassi di un determinato articolo che stava preparando per VerdeBlu, il nostro periodico in distribuzione nell'Alto cremasco". Si occupava di tematiche ambientali, impegnato anche nella salvaguardia del territorio.

