Coronavirus, Agnadello: addio a Beneggi, ex vigile e messo comunale

AGNADELLO (2 aprile 2020) - Addio all’ex vigile urbano. È morto nella tarda serata di martedì, all’ospedale di Crema, dove era ricoverato da venerdì per Coronavirus, Giuseppe Beneggi, per gli agnadellesi Pippo, ex messo e vigile urbano, ex edicolante del paese e storico volontario della parrocchia di San Vittore Martire. Aveva 79 anni. In paese era conosciuto per la sua affabilità e la sua bontà ed era ben voluto da tutti. Era nonno felice di tre nipoti, che adorava. Suo fratello era Amedeo, ex assessore comunale ed ex presidente dell’Aido scomparso qualche anno fa. La notizia della morte di Beneggi si è sparsa in paese ieri mattina e subito la famiglia ha iniziato a ricevere attestazioni di cordoglio e di vicinanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO