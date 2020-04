Cantiere aperto e arriva la sanzione dall’Ats

CAPERGNANICA (2 aprile 2020) - In tempo di Coronavirus i cantieri autorizzati a rimanere aperti si contano sulle dita di una mano. Tra i pochi nel Cremasco, due sono in paese e riguardano l’ampliamento del cimitero e la realizzazione del nuovo polo dell'infanzia. I lavori possono proseguire su autorizzazione del sindaco Alex Severgnini perché si tratta di opere della massima urgenza. Anche in tempo di emergenza sanitaria, tuttavia, l’Ats compie sopralluoghi ai cantieri ed è ciò che ha fatto venerdì scorso al polo dell'infanzia di via XI Febbraio. La visita ha evidenziato alcune irregolarità in tema di sicurezza. Gli addetti dell’Ats redigeranno quindi ora un verbale, che verrà poi inviato al Comune, al responsabile della sicurezza Rosolino Galbignani e alla ditta che ha in appalto i lavori. Nella lettera raccomandata saranno elencate le contestazioni. E' in arrivo una sanzione pecuniaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO