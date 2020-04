Via Milano: in arrivo edificio commerciale, ristorazione e case

CREMA (2 aprile 2020) - Era uno dei piani attuativi licenziati dal Comune che ora, dopo la variante al Pgt approvata in consiglio comunale lo scorso anno, prende forma ed è destinata a cambiare volto a quella che per i cremaschi è «l’ortaglia», quel triangolo cioè formato dalla confluenza tra via Milano e viale Europa, a ridosso del rondò.

Quest’oggi, infatti, l’architetto Enzo Bettinelli depositerà all’ufficio tecnico del Comune il progetto dopo che a metà marzo era stata firmata la convenzione. Le diverse indiscrezioni che avevano occupato anche queste colonne trovano quindi conferma.

Piano attuativo che prevede la realizzazione di un comparto commerciale e di ristorazione e nel confinante quartiere San Carlo che è appena oltre via Milano, un intervento residenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO