Coronavirus: addio a Ivo Bertolasi, motociclista dei record

CREMA (1 aprile 2020) - Il Moto club Crema piange la scomparsa del socio Ivo Bertolasi, vittima del Coronavirus. Classe 1932, aveva compiuto 88 anni da una settimana, era il motociclista con il miglior palmarès di tutto il sodalizio cremasco. Dopo gli esordi giovanili nelle gare di enduro, Bertolasi si era dedicato al mototurismo e la sua passione e la sua costanza nel partecipare a viaggi e raduni in tutto il mondo l’avevano portato ad essere eletto presidente del gruppo Meritum Italia. Pioniere dei rally Fim fin dalla prima edizione del 1954, primo al mondo come Grand Master proprio per le sue 46 partecipazioni al rally internazionale, Bertolasi era il socio che aveva percorso in sella ad una moto il maggior numero di chilometri in assoluto ed era per tutti un esempio da imitare. Nel febbraio del 2013, a Viareggio, in concomitanza con il motoraduno d’Eccellenza, organizzato dall’associazione Perla del Tirreno, e con il Carnevale più importante d’Italia, Bertolasi era stato premiato nell'ambito del Meritum che annualmente assegna i riconoscimenti internazionali della Fim, con il titolo di Grand Master, destinato ad un personaggio emblema del mototurismo internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO