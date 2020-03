Via l’amianto dalle Medie, adesso ci sono anche i soldi

TRESCORE (31 marzo 2020) - Eliminare una volta per tutte il rischio, minimo quanto si voglia, della presenza di amianto alla scuola media Manzoni. Sarà possibile grazie alla rimozione della pavimentazione in resina di tutte e tredici le aule, della segreteria, della sala insegnanti e dell’ufficio, opera che verrà finanziata al 90% da un contributo regionale.

Già il contributo. Era nell’aria e adesso è ufficiale: da Milano arriveranno 194.625,71 euro su un progetto da 221.4999,97 euro, redatto dallo studio degli ingegneri Fabio Bettinelli e Fabrizio Gamberoni. Per la Provincia di Cremona Trescore, Cremona stessa (con tre interventi) e Casalmaggiore sono i Comuni che beneficeranno di un finanziamento. «Il nostro però – sottolinea il sindaco Angelo Barbati - è stato l’unico fra i quarantaquattro Comuni della graduatoria di questo bando, che si chiama Amianto Zero (5 milioni di euro complessivi), ad aver ricevuto come contributo il 90% dell’importo totale dei lavori e per questo debbo ringraziare i due ingegneri Moreno Oldani, che è il responsabile dell’area tecnica comunale, e Fabio Bettinelli, che ha progettato l’intervento assieme al collega Fabrizio Gamberoni, i quali hanno seguito tutto l’iter procedurale presentando in Regione una domanda di assegnazione dei fondi precisa e completa. Non solo. Ai 194.000 e passa euro ne vanno anche aggiunti altri, quasi 20.000 di contributo per la progettazione, che abbiamo già liquidato a fine dicembre. Due belle notizie per la nostra comunità in mezzo alle tante tragiche di questo periodo così drammatico».





