Discarica chiusa, incivili in azione

BAGNOLO (30 marzo 2020) - «Ragazzi, chiusa vuol dire chiusa. Anche fuori». Un messaggio accompagnato da due foto che non lasciano dubbi sui gesti di inciviltà che sono stati compiuti alle porte della piazzola ecologica di Bagnolo Cremasco. A segnalare la situazione e a richiamare l’attenzione sul comportamento sbagliato è la stessa amministrazione dai suoi canali ufficiali e social. Davanti ai cancelli della piazzola, cumuli di sacchetti di immondizia, peraltro indifferenziata, abbandonati. Come si sa, data l’emergenza sanitaria in corso, i Comuni hanno stabilito che le piazzole ecologiche resteranno chiuse. E il sindaco Paolo Aiolfi ha firmato e reso pubblica l’ordinanza che rende effettivo il provvedimento: al momento, la chiusura dell’area di via Lodi è certa sino al 3 aprile. Ma sicuramente, i termini saranno prorogati.

