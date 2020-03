Due nuovi parchi, ospiteranno mille alberi

CREMA (29 marzo 2020) - Il progetto va avanti, per cercare di realizzare i nuovi parchi entro fine anno. «Sono cominciati i rilievi topografici», spiega l’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli. Passaggi tecnici fondamentali per dare il via alla realizzazione di due aree ai margini della città: polmoni verdi in grado di ospitare complessivamente un migliaio di alberi, di cui la stragrande maggioranza saranno autoctoni e da frutto. Saranno scelti tra le specie le cui caratteristiche possono aiutare a migliorare la qualità dell’aria. Ci saranno inoltre pozzi per l’irrigazione e arredo urbano. Entrambi saranno recintati. Uno sorgerà in via Colombo, in un terreno incolto di proprietà comunale che si trova tra il complesso residenziale e l’area che ospita la piattaforma ecologica e il depuratore. L’altro sito idoneo è quello di via Pandino, a fianco della palestra Cremonesi: verrà ampliata un’area che già ospita un piccolo giardino pubblico con alcuni giochi. Nei mesi scorsi, i sopralluoghi degli agronomi dell’associazione Comuni virtuosi avevano individuato queste due zone come collocazione ideale. Questi nuovi parchi serviranno anche per l’organizzazione di momenti dedicati alla didattica per le scuole, della raccolta dei frutti e altre iniziative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO