Coronavirus, Guido non ce l’ha fatta: era ricoverato al Sacco

CREMA (28 marzo 2020) - «L’Hospital service ha perso una delle sue colonne, un uomo sempre disponibile, buono, silenzioso e indispensabile per tutti noi: è un dolore immenso». Così ieri Matteo Gramignoli, assessore comunale all’Ambiente e al Commercio, e co-titolare dell’Hospital service, ha voluto ricordare Guido Barbaro, 70enne autista della cooperativa sociale, morto nella serata di giovedì a causa del Coronavirus. Lascia la moglie Laura Bertolotti, co-titolare dell’Hospital, e i due figli: Giulia, che lavora anch’essa nella cooperativa, e Giorgio. «Avrebbe terminato il lavoro proprio quest’anno – aggiunge Gramignoli – per raggiunti limiti d’età». La situazione di Barbaro si è complicata improvvisamente nelle ultime ore, dopo che era sembrato si potesse riprendere. «Era stato ricoverato per il Covid-19 un paio di settimane fa – continua Gramignoli, anch’egli contagiato dal Coronavirus e ancora in quarantena – poi si era aggravato. Da un paio di settimane era all’ospedale Sacco di Milano, intubato e in terapia intensiva. Qualche giorno fa sembrava che le cose andassero meglio, pareva che Guido stesse migliorando. Purtroppo, invece, sono subentrate altre complicazioni che hanno fatto precipitare la situazione sino al decesso.

