Santo Stefano: non c’è un negozio e sono pure senza trasporto pubblico

CREMA (28 marzo 2020) - Lo scorso anno a fine maggio c’era stata una riunione di quartiere con gli amministratori comunali, nella quale i residenti avevano elencato i problemi sul tappeto, alcuni dei quali di vecchia data. Da allora, a Santo Stefano, poco o nulla è cambiato. L'assenza di negozi, ma più in generale di servizi, l’ostacolo del semaforo che immette su via Bramante e che fa da tappo al traffico verso la città, la banchina che cede in via Del Fante e il trasporto pubblico a chiamata che non fa presa sugli anziani sono nodi che ancora aspettano di essere sciolti. A confermarlo è Roberto Baini, presidente del Comitato di quartiere.

