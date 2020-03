Stop ai Tir in centro: "Troppi 90 in un solo giorno"

PIANENGO (28 marzo 2020) - Stop al passaggio dei mezzi pesanti dal centro abitato. Lo ha chiesto l’amministrazione comunale alla Provincia, titolare della strada che attraversa il paese tagliandolo a metà e prendendo il nome di via Crema a sud e di via Caravaggio a nord.

Si tratta di uno dei collegamenti fra il Cremasco, la Bassa Bergamasca e la vicina Brebemi ed è per questo che i mezzi in transito sono parecchi: in media una novantina al giorno, molti dei quali diretti verso l’autostrada. «Ad inizio anno – spiega il sindaco Damiano Cattaneo - abbiamo avuto un incontro a Cremona con funzionari e tecnici della Provincia ai quali abbiamo presentato questa nostra richiesta di vietare il transito dei Tir da Capralba». Il problema, nel paese dell’Alto Cremasco, esiste da tempo. Piuttosto larga all’inizio, la carreggiata di via Crema si restringe, e parecchio, in prossimità della rotondina all’incrocio con le vie Caravaggio, Roma e Piave, al punto che se si incrociano un Tir ed un’auto già sorge un problema. Figuriamoci se a farlo, come succede non di rado, sono due grossi camion oppure un camion ed un mezzo agricolo.

